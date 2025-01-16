Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что специалисты Великобритании, Франции, Германии и, вероятно, Польши могут участвовать в подготовке наших контингентов. Это может происходить как на территории Украины, в частности на западе, так и в соседних государствах. Говорится о Польше, Чехии и странах Балтии.

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Будут ли миротворцы на фронте

По мнению Николая Маломужа, очень маловероятно, что армия НАТО будет участвовать в миротворческих миссиях на линии разграничения на территории Украины.

Он объяснил, если Россия будет наносить военные удары по регулярным войскам, например, Франции или Великобритании, то это будет означать акт террора против стран НАТО. Это будет объявлением войны.

Если эти миссии (стран ЕС – 24 канал) хоть и будут миротворческими, то Россия, несмотря на все, вероятно, не будет учитывать это, что может привести к военному конфликту между обеими сторонами,

– предположил генерал армии.

Поэтому наиболее вероятным форматом привлечения миротворческих войск НАТО на территории Украины будет использование инструкторов и привлечение систем противовоздушной обороны по западной границе Украины.

Маломуж считает, что главной целью миротворцев будет выявление военных целей, которые запускает Россия и их уничтожение.

Возможен такой гибридный вариант, однако введения регулярных войск (НАТО – 24 Канал) не будет. Я думаю, что Россия никогда не согласится на такой вариант, в США также, вероятно, его не поддержат,

– высказался он.

Заметим, корреспондентка София Назаренко отметила, что на заседании в Варшаве обсуждали гарантии безопасности для Украины, среди которых президент Владимир Зеленский назвал возможное размещение иностранного миротворческого контингента. Польская сторона уточнила, что собственные войска в Украину не будет отправлять. Однако там подтвердили поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО.