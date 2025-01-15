Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка София Назаренко, заметив, что

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Детали визита Зеленского

Зеленский уже встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом страны Анджеем Дудой. Были также встречи с украинскими и польскими делегациями. Визит состоялся из-за председательства Польши в ЕС, а также стал ответом на визит Туска во Львов в декабре прошлого года.

Лидеры обсудили последние решения по Волынской трагедии, Украина предоставила разрешение Польше на проведение эксгумационных работ. Туск отметил, что эту страницу истории не следует использовать в политических играх, поэтому благодарен за понимание нашей страны.

По результатам заседания, Польша будет способствовать евроинтеграционному процессу Украины. В течение 6 месяцев ожидается открытие первого переговорного кластера. Впрочем, Туск отметил, что при помощи со вступлением в ЕС Польша будет учитывать собственные национальные интересы,

– отметила корреспондентка.

На заседании также обсудили гарантии безопасности для Украины. Одной из них Зеленский назвал размещение иностранного контингента на территории Украины. Польская сторона отметила, что собственные войска отправлять в Украину не планирует.

В то же время Польша активно продвигает идею членства Украины в НАТО. Дуда заявил, что вступление нашей страны в Альянс является самой действенной гарантией безопасности.

Полноценное вступление Украины в НАТО возможно после окончания войны. Однако сегодня, будучи президентом Польши и соседом Украины, я настойчиво требую, чтобы Украине оформили и выдали приглашение в НАТО,

– подчеркнул он.

Польский премьер выразил уверенность, что позиция США по Украине будет сильной и призвал европейских союзников увеличить выплаты на оборону.

Назаренко отметила, что сегодня на заседании польская сторона также выразила заинтересованность в приобщении к процессу восстановления Украины. Туск сообщил, что надеется, что в этом примут участие польские компании. Он анонсировал проведение саммита по восстановлению Украины в 2026 году на территории Польши.

Президент Украины также анонсировал несколько важных событий. В частности, открытие "хабов единства" за рубежом для возвращения украинцев домой. Польша может стать первой страной, где может заработать такая инициатива.

В хабах украинцам будут помогать в поисках работы в стране пребывания и в Украине. Граждан будут побуждать вернуться в Украину,

– добавила корреспондентка.

После заседаний Зеленский также планирует встретиться с польскими и украинскими студентами, а позже провести встречу с обществом нашей страны.

Кстати, на пресс-конференции Туск также выразил веру в успешное для Украины завершение войны. По его словам, найти общее пространство интересов и ценностей, которые объединяют Польшу и Украину, "не так сложно".