Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Софія Назаренко, зауваживши, що Польща планує сприяти вступу України в Європейський Союз, щодо членства в НАТО, Дуда закликав Альянс видати Україні запрошення. Президент України також анонсував відкриття "хабів єдності".

Дивіться також "Крихітна і нешкідлива": ЗМІ розкрили 2 обов'язкові вимоги Путіна до Трампа щодо України

Деталі візиту Зеленського

Зеленський вже зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президентом країни Анджеєм Дудою. Були також зустрічі з українськими та польськими делегаціями. Візит відбувся через головування Польщі у ЄС, а також став відповіддю на візит Туска до Львова в грудні минулого року.

Лідери обговорили останні рішення щодо Волинської трагедії, Україна надала дозвіл Польщі на проведення ексгумаційних робіт. Туск зазначив, що цю сторінку історії не слід використовувати у політичних іграх, тому вдячний за розуміння нашої країни.

За результатами засідання, Польща сприятиме євроінтеграційному процесу України. Впродовж 6 місяців очікується відкриття першого переговорного кластеру. Втім, Туск наголосив, що під час допомоги зі вступом до ЄС Польща враховуватиме власні національні інтереси,

– наголосила кореспондентка.

На засіданні також обговорили безпекові гарантії для України. Однією з них Зеленський назвав розміщення іноземного контингенту на території України. Польська сторона зауважила, що власні війська відправляти в Україну не планує.

Водночас Польща активно просуває ідею членства України в НАТО. Дуда заявив, що вступ нашої країни до Альянсу є найдієвішою гарантією безпеки.

Повноцінний вступ України в НАТО можливий після закінчення війни. Однак сьогодні, будучи президентом Польщі та сусідом України, я наполегливо вимагаю, щоб Україні оформили та видали запрошення до НАТО,

– підкреслив він.

Польський прем'єр висловив впевненість, що позиція США щодо України буде сильною та закликав європейських союзників збільшити виплати на оборону.

Назаренко зауважила, що сьогодні на засіданні польська сторона також висловила зацікавленість у долученні до процесу відбудови України. Туск повідомив, що має надію, що у цьому візьмуть участь польську компанії. Він анонсував проведення саміту з відбудови України у 2026 році на території Польщі.

Президент України також анонсував кілька важливих подій. Зокрема, відкриття "хабів єдності" закордоном для повернення українців додому. Польща може стати першою країною, де може запрацювати така ініціатива.

У хабах українцям допомагатимуть у пошуках роботи у країні перебування та в Україні. Громадян спонукатимуть повернутись в Україну,

– додала кореспондентка.

Після засідань Зеленський також планує зустрітись з польськими та українськими студентами, а пізніше провести зустріч з громадою нашої країни.

До речі, на пресконференції Туск також висловив віру в успішне для України завершення війни. За його словами, знайти спільний простір інтересів і цінностей, які об'єднують Польщу та Україну, "не так складно".