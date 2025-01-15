Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.

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Які зустрічі заплановані у Зеленського в Польщі

Речник Володимира Зеленського зазначив, що невдовзі розпочнеться зустріч президента із Туском.

Також, за словами Никифорова, у Зеленського запланована зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також зустріч з українською громадою та інші заходи.

Раніше Дональд Туск заявляв, що політики планують обговорити різні теми, зокрема ексгумаціЇ жертв Волинської трагедії. За словами прем'єр-міністра Польщі, країну цікавить, як рішення щодо ексгумації виконуються.

У Зеленського і Туска також заплановано спільну пресконференцію.

Важливо! Це перший візит Зеленського в Польщу після "прориву" у справі щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Візит Володимира Зеленського прокоментував також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, війна, зброя, санкції, історія, послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни стануть основними темами.

"Слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім", – написав Єрмак.