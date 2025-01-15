Про це повідомляє Reuters із посиланням на канцелярію польського прем'єр-міністра Дональда Туска, передає 24 Канал.
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Польща планує обговорити ексгумацію жертв Волинської трагедії
Відомо, що Зеленський проведе переговори з Туском у середу, 15 січня. Також у них заплановано спільну пресконференцію.
"Є багато тем, включно з ексгумаціями. Нас цікавить те, як ці рішення (щодо ексгумації – 24 Канал) виконуються", – сказав представник польського уряду.
До слова, це буде перший візит Зеленського після "прориву" у справі щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.
Останнім часом це питання активно підіймається головним кандидатом у президенти Польщі від опозиції, керівником Інституту національної пам'яті Каролем Навроцьким. Саме історичні питання – на першому плані його виборчої кампанії.
Відомо, що ексгумація жертв розпочнеться у квітні на Тернопільщині.