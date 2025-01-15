Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию польского премьер-министра Дональда Туска, передает 24 Канал.

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Польша планирует обсудить эксгумацию жертв Волынской трагедии

Известно, что Зеленский проведет переговоры с Туском в среду, 15 января. Также у них запланирована совместная пресс-конференция.

"Есть много тем, включая эксгумации. Нас интересует то, как эти решения (по эксгумации – 24 Канал) выполняются", – сказал представитель польского правительства.

К слову, это будет первый визит Зеленского после "прорыва" в деле о эксгумаций жертв Волынской трагедии.

В последнее время этот вопрос активно поднимается главным кандидатом в президенты Польши от оппозиции, руководителем Института национальной памяти Каролем Навроцким. Именно исторические вопросы – на первом плане его избирательной кампании.

Известно, что эксгумация жертв начнется в апреле на Тернопольщине.