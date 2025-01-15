Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя президента Сергея Никифорова.

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Какие встречи запланированы у Зеленского в Польше

Пресс-секретарь Владимира Зеленского отметил, что вскоре начнется встреча президента с Туском.

Также, по словам Никифорова, у Зеленского запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, а также встреча с украинским сообществом и другие мероприятия.

Ранее Дональд Туск заявлял, что политики планируют обсудить разные темы, в частности эксгумации жертв Волынской трагедии. По словам премьер-министра Польши, страну интересует, как решения по эксгумации выполняются.

У Зеленского и Туска также запланирована совместная пресс-конференция.

Важно! Это первый визит Зеленского в Польшу после "прорыва" по делу относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Визит Владимира Зеленского также прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, война, оружие, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны станут основными темами.

"Слабый Путин и сильная Европа нужны всем", – написал Ермак.