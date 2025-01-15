Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Дональда Туска 15 січня у Варшаві.

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Що Туск заявив про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський прибув до офіса прем'єр-міністра Польщі у Варшаві, де його зустрів Дональд Туск. Після переговорів політики провели зустріч з представниками ЗМІ.

Там Дональд Туск заявив, що війна закінчиться добре для України і для всієї західної спільноти.

Хоча ми не знаємо сценарій на найближчі два тижні, але ми віримо, що агресія не вийде і агресор не буде переможцем,

– сказав польський прем'єр.

Туск наголосив, що вони не повторять "помилок своїх попередників" й дивитимуться в майбутнє, розуміючи та шануючи історію.

Будемо діяти конкретно тепер тут і зараз: як в інтересах Польщі, так і в інтересах України й шукатимемо спільне,

– підсумував політик.

За словами Туска, знайти спільний простір інтересів і цінностей, які об'єднують Польщу і Україну, "не так складно".

Нагадаємо, візит Зеленського до Польщі 15 січня став першим після "прориву" у справі щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.