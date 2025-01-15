Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Дональда Туска 15 января в Варшаве.
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Что Туск заявил о войне в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в офис премьер-министра Польши в Варшаве, где его встретил Дональд Туск. После переговоров политики провели встречу с представителями СМИ.
Там Дональд Туск заявил, что война закончится хорошо для Украины и для всего западного сообщества.
Хотя мы не знаем сценарий на ближайшие две недели, но мы верим, что агрессия не получится и агрессор не будет победителем,
– сказал польский премьер.
Туск подчеркнул, что они не повторят "ошибок своих предшественников" и будут смотреть в будущее, понимая и уважая историю.
Будем действовать именно теперь здесь и сейчас: как в интересах Польши, так и в интересах Украины и будем искать общее,
– подытожил политик.
По словам Туска, найти общее пространство интересов и ценностей, объединяющих Польшу и Украину, "не так сложно".
Напомним, визит Зеленского в Польшу 15 января стал первым после "прорыва" по делу об эксгумациях жертв Волынской трагедии.