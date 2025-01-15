Наразі невідомо, коли саме може відбутися зустріч американського лідера та очільника Кремля. У Трампа заявляють, що перемовини вже готуються, а у Путіна наголосили, що "зараз жодної предметної підготовки до зустрічі немає", передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також У Кремлі придумали абсурдну тактику вимог перед переговорами

Що Путін неодмінно вимагатиме від Трампа та України

Видання зазначає, що на будь-яких переговорах із Трампом Росія вимагатиме, аби Україна повністю розірвала військові зв’язки з НАТО та стала нейтральною державою з обмеженою армією.

Позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати надсилати зброю в Україну згідно з двосторонніми угодами з безпеки, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для повернення території. Про це сказав один із посадовців, який знайомий з підготовкою Москви до можливих переговорів.

Україна "має бути нейтральною, нешкідливою і ні за яких обставин не бути форпостом для НАТО чи США", – сказав в інтерв’ю минулого місяця російський націоналістичний магнат і союзник Кремля Костянтин Малофєєв. "Вона повинна мати крихітну армію, достатню, щоб захищати власні кордони від біженців і виконувати поліцейські функції, але недостатню, щоб воювати з Росією", – казав магнат. За його словами, нейтральний статус має бути закріплений у Конституції України.

Нагадаємо, що сам Путін неодноразово казав, що будь-яка мирна угода має базуватися на так званих Стамбульських угодах. Згідно з останнім проєктом документа від весни 2022 року, він забороняє іноземні війська в Україні, спільні навчання та членство Києва в будь-яких зовнішніх військових альянсах. За даними ЗМІ, у документі також сказано, що іноземна зброя не повинна потрапляти в Україну, включно з ракетами.

Відомо, що тоді на переговорах у Стамбулі Росія наполягала на обмеженні збройних сил України до 85 000 осіб і 342 танків і обмеження радіусу дії українських ракет до 40 кілометрів, тоді як Україна хотіла мати армію з 250 000 і 800 танків і радіус дії ракет 280 кілометрів.

Зазначимо, що осійські умови також передбачають збереження принаймні фактичного контролю над майже 20 відсотками окупованої території України.

До слова, у Трампа озвучили "найчіткіше уявлення про план завершення війни" та його перші кроки.