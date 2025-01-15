Пока неизвестно, когда именно может состояться встреча американского лидера и главы Кремля. У Трампа заявляют, что переговоры уже готовятся, а у Путина отметили, что "сейчас никакой предметной подготовки к встрече нет", передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что Путин непременно потребует от Трампа и Украины

Издание отмечает, что на любых переговорах с Трампом Россия будет требовать, чтобы Украина полностью разорвала военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией.

Позиция Кремля заключается в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину согласно двусторонним соглашениям по безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возвращения территории. Об этом сказал один из чиновников, который знаком с подготовкой Москвы к возможным переговорам.

Украина "должна быть нейтральной, безвредной и ни при каких обстоятельствах не быть форпостом для НАТО или США", – сказал в интервью в прошлом месяце российский националистический магнат и союзник Кремля Константин Малофеев. "Она должна иметь крошечную армию, достаточную, чтобы защищать собственные границы от беженцев и выполнять полицейские функции, но недостаточную, чтобы воевать с Россией", – говорил магнат. По его словам, нейтральный статус должен быть закреплен в Конституции Украины.

Напомним, что сам Путин неоднократно говорил, что любое мирное соглашение должно базироваться на так называемых Стамбульских соглашениях. Согласно последнему проекту документа от весны 2022 года, он запрещает иностранные войска в Украине, совместные учения и членство Киева в любых внешних военных альянсах. По данным СМИ, в документе также сказано, что иностранное оружие не должно попадать в Украину, включая ракеты.

Известно, что тогда на переговорах в Стамбуле Россия настаивала на ограничении вооруженных сил Украины до 85 000 человек и 342 танков и ограничение радиуса действия украинских ракет до 40 километров, тогда как Украина хотела иметь армию из 250 000 и 800 танков и радиус действия ракет 280 километров.

Отметим, что российские условия также предусматривают сохранение по крайней мере фактического контроля над почти 20 процентами оккупированной территории Украины.

К слову, у Трампа озвучили "четкое представление о плане завершения войны" и его первые шаги.