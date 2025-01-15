Йдеться про повернення НАТО до кордонів 1997 року. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, яку тактику вимог перед переговорами обрали в Кремлі.

Актуально Чи піде Україна на прямі переговори з Путіним: у МЗС дали відповідь

Яка переговорна тактика Кремля

Згідно з вимогами, які висуває Владамір Путін, країни Балтії та Польщу повинні виключити зі складу НАТО. Втім, наскільки відомо, то немає відповідних механізмів для "відкочування" Альянсу.

А чого відразу не на кордони 1949 року? Якщо ми навіть граємо у цей популізм та ідіотизм, то яким чином це має відбутися. Наприклад, країни Балтії у 2004 році прийняли до НАТО одноголосним голосуванням. Тобто тепер виходить, що в НАТО повинні проголосувати, щоб виключити Литву, Латвію, Естонію з Альянсу? Це неймовірна маячня,

– мовив Ступак.

Відтак, зараз переговорна тактика Кремля наступна – проси неймовірне, отримаєш той мінімум, який хотів. Це яскраво підтверджує Маргаріти Симоньян, яка не просто російська пропагандистка, а людина, яка має доступ до Кремля.

Їй не просто раз на тиждень дають завдання. Вона спілкується на партнерських засадах з першим заступником голови адміністрації Путіна, який курує усю медійну сферу Росії. До його департаментів щотижня приходять керівники державних телеканалів, спікери силових відомств,

– додав Ступак.

Періодично у своїх соцмережах Симоньян видає інсайти. Днями вона написала, що Росія не може захопити Одесу, Харків, Київ. Тобто вже не йдеться про те, щоб Україна віддала Херсонську та Запорізьку області.

Аналітики ISW повідомляють, що жодні переговори не забезпечать сталого миру, поки Путін наполягає на своїх вимогах. Водночас російський диктатор цинічно заявляє, що ставить не умови для переговорів, а умови для миру.