Об этом 24 Каналу рассказал председатель Общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, отметив, что миротворцы в Украине – это положительная идея. Но она вряд ли станет полноценной гарантией безопасности.

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Какие есть трудности

Как отметил Джердж, действительно можно представить вариант, согласно которому некоторые страны вводят свои войска в Украину, чтобы обеспечить мир. Но тут не все так просто. Войска как могут ввести, так и могут вывести.

Если Великобритания или Франция примут такое решение, то хорошо. Это – демократические страны. Через некоторое время там могут пройти выборы и перевыборы. К власти могут прийти новые силы, которые способны поменять это решение. Тогда начнут выводить войска. И что будем делать?

– сказал Джердж.

Поэтому временное присутствие миротворцев действительно усиливает безопасность. Но оно не может быть серьезной гарантией безопасности. Лучшим вариантом было бы вступление в НАТО. К этому нужно стремиться, но пока смотреть на те варианты, которые являются реалистичными.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они, в частности, будут обсуждать идею введения контингента миротворцев в Украину.