Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прямой эфир Макрона в соцсети X, ранее известной как твитер.

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Макрон о миротворческом контингенте

Президент заявил, что Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности.

Я не решил отправить войска в Украину завтра, нет. Вместо этого мы рассматриваем возможность отправки войск для обеспечения мира, как только договоренности о нем будут достигнуты,

– подчеркнул Макрон.

Также рассказал, что с Великобританией и другими партнерами уже были обсуждения по этому вопросу. В то же время деталей разглашать не захотел, мол, еще рано.

Мы хотим мира, но не прекращения огня, которое является капитуляцией Украины,

– подчеркнул президент Франции.

Кстати, анонимный источник французского агентства AFP в четверг частично подтвердил публикации в британской прессе, что Лондон и Париж готовят план, который предусматривает размещение сравнительно небольшого сухопутного контингента в тылу на территории Украины при мощной поддержке авиации.

Мы говорим о развертывании, которое произойдет после прекращения огня. Идея в том, чтобы разместить солдат на второй линии, не на линии фронта напротив российских. Это будет сочетаться с многонациональной операцией с неевропейскими контингентами, которые будут находиться на передовой линии,

– сказал собеседник агентства.

Также отметил, что участие в операции могут принять Дания и страны Балтии.

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Франция с партнерами подготовит план по гарантиям безопасности

Политик также заявил, что Франция не намерена отправлять своих воинов, впрочем, не исключает, что совместно с союзниками, сформирует силы, которые после достижения мира могли бы помочь гарантировать безопасность Украины.

Сегодня мы оснащаем, поставляем оружие, самолеты, однако, мы не намерены отправлять бойцов в Украину,

– сказал Макрон.

В то же время объяснил позицию относительно возможного введения иностранных войск.

"Что мы не исключаем, но в рамках, запланированных с нашими союзниками, это возможность иметь силы, которые после достижения мира могли бы помочь гарантировать безопасность Украины", – отметил политик.

Макрон подчеркнул, что не имеет желания жертвовать поколениями.

Сегодня тот, кто решил пожертвовать поколениями россиян и украинцев, – это Путин. И с самого начала мы никогда не шли на эскалацию конфликта, и никогда не втягивали в него нашу молодежь или наши армии. Но для того, чтобы был мир, должны быть гарантии. Это означает, что европейцы, американцы и их союзники также должны сдерживать Россию,

– подчеркнул лидер Франции.

Также рассказал, что вместе с партнерами обязательно подготовят совместный план по гарантиям безопасности.

"У нас будут дипломатические инициативы, план, который мы должны разработать с украинцами, со всеми нашими европейскими партнерами и союзниками. Именно этот план мы также будем обсуждать с американцами, чтобы попытаться построить этот прочный и длительный мир с украинцами за столом переговоров", – отметил Макрон.