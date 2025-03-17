Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, Франции или другим странам ничего не мешает таким образом направить своих миротворцев в Украину, но если это не будет ограничено в рамках договора с Россией.

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Важный нюанс

Давид Шарп отметил, что Макрону сейчас ничего не мешает предоставить свои войска с согласия Украины. Например, отправить зенитно-ракетный комплекс, чтобы прикрывать Киев, Львов, Одессу. Или для других функций.

Не говорится о контингенте, который держит буферную зону или является наблюдателями и так далее. Говорится о силах, которые вглубь территории Украины будут выполнять какую-то функцию, начиная от военного резерва, заканчивая прикрытием ПВО. Франция и другие страны имеют право размещать на территории Украины по взаимному согласию любые силы с любым мандатом.

Есть только одно "но". Если это не будет ограничено в рамках договора с Россией. Если мы говорим без соглашения, то Макрону и Зеленскому ничего не мешает сделать это сейчас. Но французам мешает одно. Они не хотят идти на эскалацию с Россией,

– подчеркнул военный обозреватель.

Ни одна западная страна не была готова отправить свои вооруженные силы в Украину. Кроме отдельных нюансов, например, каких-то групп сопровождающих, специалистов и так далее.

"Если мы говорим о послевоенном времени, то здесь два варианта: условия договора это допускают или не допускают. Пока мы слышим, что Путин настаивает на том, чтобы никаких сил НАТО в таких статусах в Украине не было", – сказал Давид Шарп.

Вопрос в том, к чему стороны придут на переговорах. Важны политические решения, единственная сильная позиция на переговорах. Тогда можно настаивать на многих вещах. Если действовать не с позиции силы, то достичь результата сложнее.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон заметил, что франко-британский план по миротворческим войскам в Украине заинтересовал не только европейские государства, но и страны за пределами континента. По его словам, потенциально миротворческие войска союзников могут разместиться в Киеве, Одессе и Львове.