Так, недавно секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет считать западные миротворческие контингенты в Украине законными военными целями, передает 24 Канал.

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Миротворцы в Украине

Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава МИД Андрей Сибига рассказал, что сегодня Киев проводит очень предметные консультации с союзниками из "Коалиции решительных" относительно потенциальной отправки военных контингентов.

Министр подчеркнул, что долговременное соглашение должно быть гарантировано военным присутствием союзников на суше, в воздухе и на море.

Сибига уточнил, что сейчас есть четкое понимание возможностей и ролей партнеров Украины в ее будущей инфраструктуре безопасности.

К слову, по данным СМИ, США, вероятно, согласились предоставлять разведывательную и материально-техническую поддержку европейским войскам, которые планируют действовать в Украине.