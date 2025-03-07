Украина ведет переговоры с Францией о возможной миротворческой миссии, – МИД

Украина ведет переговоры в дипломатическом режиме с Францией о возможной миротворческой миссии при условии прекращения огня. Впрочем, для принятия решения о военном контингенте для поддержания мира необходим консенсус стран-партнеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

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Говоря о военном контингенте стран-партнеров, Тихий отметил, что дискуссия продолжается. Украина считает, что партнеры могли бы обеспечить безопасность не только на земле, но и в воздухе и море.

В то же время для принятия решения о военном контингенте для поддержания мира необходим консенсус стран-партнеров Украины, среди которых должны быть и США. Сейчас наша страна продолжает работать, чтобы создать этот консенсус.

Безопасность в небе, безопасность на море даже более важны, чем присутствие просто военных на суше. Есть ряд конкретных государств в Европе, Северной Америке и даже за пределами Европы, которые готовы предварительно участвовать в контингентах для обеспечения мира и безопасности в Украине,

– заявили в МИД.

Тихий также отметил, что Франция продолжает делать решительные шаги, чтобы достичь мира в Украине. В МИД поблагодарили страну за поддержку, ведь именно французские Mirage-2000 помогали отражать массированную атаку врага 7 марта.