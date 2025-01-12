Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью народного депутата, члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского для NV.

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Какова цель миротворцев на территории Украины

По словам Вениславского, если президент Зеленский систематически озвучивает идею миротворческой миссии в Украине, то имеет на это по меньшей мере определенные основания.

А вот насколько эта идея будет реализована – прежде всего зависит от партнеров.

Россия не остановит активные боевые действия внезапно, и те страны, которые гипотетически могут послать свои миротворческие контингенты, это понимают.

Миротворцам должны предшествовать гарантии от России – она должна прекратить огонь и не обстреливать иностранные войска на территории Украины.

Вопрос очень сложный и неоднозначный. С юридической точки зрения, если смотреть, то какая цель этих миротворцев на территории Украины? Стабилизировать существующую линию фронта? Мы должны помнить нормы Конституции, которые говорят о том, что территория Украины является целостной и неприкосновенной,

– говорит Вениславский.

Также он добавил, что есть очень много сложных юридических вопросов. Все они требуют глубокого анализа и изучения перед тем, как принимать соответствующие решения.

По словам Вениславского, Конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз на территории государства, но позволяет размещение иностранных военных формирований.

Статья 85 основного закона говорит, что решение о направлении подразделений Вооруженных сил в другие государства, так же как и предоставление согласия на присутствие в Украине войск иностранных государств, принимает Верховная Рада.