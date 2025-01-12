Ранее вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила о готовности Киева к обсуждениям по размещению иностранных войск на территории Украины, передает 24 Канал со ссылкой на интервью нардепа и члена Комитета по нацбезопасности Федора Вениславского.

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Позволяет ли Конституция иностранный контенгент в Украине

По словам Вениславского, Конституция запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз.

Зато, статья 85 основного закона страны говорит, что решение о направлении подразделений Вооруженных сил в другие государства, так же, как и предоставление согласия на присутствие в Украине войск иностранных стран, принимает Верховная Рада.

То есть, Конституция позволяет размещение иностранных военных формирований на территории Украины.

Также нардеп отметил, что сейчас наша страна без достаточной поддержки и передового вооружения для поражения целей на территории России, не имеет возможности симметрично отвечать на увеличение военного контингента. Поэтому Вениславский видит два варианта: или партнеры предоставляют последние образцы дальнобойных ракет и позволяют бить максимально вглубь страны-агрессора, или помогают миротворцами остановить горячую стадию войны.

Сейчас вопрос размещения иностранных войск находится на уровне дискуссий и предположений. "Конкретных вариантов на сегодня в парламенте нет", – обьяснил депутат.

К слову, президент Зеленский заявил, что перед любыми переговорами по завершению войны Украина должна получить сильные гарантии безопасности.