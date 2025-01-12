По данным Reuters, ЕС способен отправить до 100 тысяч военных в Украину в случае прекращения огня или подписания мирного соглашения. Журналисты отмечают, что основную часть сил могут сформировать Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Впрочем, в Варшаве говорят совсем другое, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также "Теплая кибервойна": Россия подготовила группу лиц, которая пыталась повлиять на выборы в Польше

Отправит ли Польша войска в Украину

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность отправки Польшей войск в Украину для закрепления возможного прекращения огня.

Когда появится мирный план, мы его обсудим, но пограничные государства не являются теми, кто должен в любом виде появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО,

– сказал министр.

Косиняк-Камиш отметил, что польское общество "устает" от войны, особенно, когда "видит молодых украинских мужчин, которые ездят на новых авто или останавливаются в пятизвездочных отелях".

Напомним, что напряжение в отношениях Киева и Варшавы возникло также и из-за самолетов МиГ-29. Польша отказалась поставлять их, ссылаясь на недостаток собственной авиации. Тогда президент Зеленский отреагировал довольно резко. "С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что когда другие присылали только каски, мы присылали танки", – подчеркнул министр.