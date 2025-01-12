За даними Reuters, ЄС здатен відправити до 100 тисяч військових в Україну у разі припинення вогню або підписання мирної угоди. Журналісти зазначають, що основну частину сил можуть сформувати Франція, Німеччина, Італія, Польща та Великобританія. Втім, у Варшаві кажуть зовсім інше, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Чи відправить Польща війська в Україну

Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш виключив можливість відправки Польщею військ в Україну для закріплення можливого припинення вогню.

Коли з'явиться мирний план, ми його обговоримо, але прикордонні держави не є тими, хто маєу будь-якому вигляді з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО,

– сказав міністр.

Косіняк-Каміш наголосив, що польське суспільство "втомлюється" від війни, особливо, коли "бачить молодих українських чоловіків, які їздять на нових авто або зупиняються в п’ятизіркових готелях".

Нагадаємо, що напруження у стосунках Києва і Варшави виникло також і через літаки МіГ-29. Польща відмовилася постачати їх, посилаючись на нестачу власної авіації. Тоді президент Зеленський відреагував доволі різко. "З одного боку, я розумію президента Зеленського, тому що це його роль – завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", – наголосив міністр.