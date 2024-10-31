Президент України Володимир Зеленський розповів про домовленості з НАТО про направлення до Польщі літаків альянсу. Він також охарактеризував інші аспекти відносин із поляками.
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Україна просила про захист Стрия
За словами Зеленського, "з Польщею у нас добросусідські відносини".
Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше,
– зауважив він.
Український лідер пояснив, що наша держава просила захистити Стрий через відсутність потрібної кількості ракет, проте польська сторона відмовила.
Літаки так і не передали
Крім цього, він розповів, що домовився з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліцейську місію. Мовиться про літаки НАТО, адже Польща відмовлялась передавати Україні МіГ-29 через те, що їй бракувало своїх. Тому Україна домовилась із Альянсом про поліцейську місію.
Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні,
– підкреслив Зеленський.