Президент України Володимир Зеленський розповів про домовленості з НАТО про направлення до Польщі літаків альянсу. Він також охарактеризував інші аспекти відносин із поляками.

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Україна просила про захист Стрия

За словами Зеленського, "з Польщею у нас добросусідські відносини".

Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше,

– зауважив він.

Український лідер пояснив, що наша держава просила захистити Стрий через відсутність потрібної кількості ракет, проте польська сторона відмовила.

Літаки так і не передали

Крім цього, він розповів, що домовився з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліцейську місію. Мовиться про літаки НАТО, адже Польща відмовлялась передавати Україні МіГ-29 через те, що їй бракувало своїх. Тому Україна домовилась із Альянсом про поліцейську місію.

Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні,

– підкреслив Зеленський.