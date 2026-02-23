"На первой линии никто не хочет стоять": Зеленский рассказал, где хотел бы видеть иностранные войска
- Зеленский отметил, что Британия и Франция готовы разместить по 1 бригаде войск в Украине, в целом это около 10 тысяч солдат.
- Украина хотела бы видеть войска НАТО ближе к линии фронта, а не в западных регионах, чтобы эффективнее противостоять агрессии.
Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры готовы разместить свои войска на территории Украины, речь идет о Британии и Франции. В то же время смысла в их пребывании далеко от линии фронта он не видит.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС.
Смотрите также Есть 2 причины: Зеленский объяснил, почему Украина не может перейти в масштабное контрнаступление
Как Зеленский прокомментировал вероятность размещения европейских войск в западных областях?
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Великобритания и Франция официально готовы выделить по 1 бригаде для размещения в Украине. Это в сумме около 10 тысяч солдат.
Другие страны также готовы выделить свои войска, но пока точной или условной цифры нет.
В то же время речь идет о том, что Киев хотел бы видеть войска НАТО ближе к линии фронта, а не на западе страны.
Условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие. Но если бы Польша предложила бы свое присутствие и предложила бы быть во Львове, то нам это не нужно,
– заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что польская помощь, скажем, с логистикой приветствуется. Наконец могла бы идти речь о том, что авиация партнеров помогает сбивать военные воздушные цели над Украиной, если возникнет такая необходимость.
Безусловно, на первой линии никто не хочет стоять. Безусловно, украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры,
– говорит Зеленский.
Зеленский предлагал партнерам другое решение – обезопасить границу с Беларусью. Если Минск считается союзником Москвы, то западные войска могла стать на границе Беларуси, что высвободило бы определенные украинские силы с того направления.
Зеленский говорит, что Европа может помочь Украине создать контрактную армию
Президент Зеленский заявил, что Европа может финансово помочь Украине создать контрактную армию.
Киев хотел бы платить за контракты военным, как Москва, но не имеет на это средств.
Он также поблагодарил партнеров за взносы в PURL, но добавил, что у Украины все еще недостаточно оружия.