"На первой линии никто не хочет стоять": Зеленский рассказал, где хотел бы видеть иностранные войска

Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры готовы разместить свои войска на территории Украины, речь идет о Британии и Франции. В то же время смысла в их пребывании далеко от линии фронта он не видит.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС.

Как Зеленский прокомментировал вероятность размещения европейских войск в западных областях?

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Великобритания и Франция официально готовы выделить по 1 бригаде для размещения в Украине. Это в сумме около 10 тысяч солдат.

Другие страны также готовы выделить свои войска, но пока точной или условной цифры нет.

В то же время речь идет о том, что Киев хотел бы видеть войска НАТО ближе к линии фронта, а не на западе страны.

Условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие. Но если бы Польша предложила бы свое присутствие и предложила бы быть во Львове, то нам это не нужно,

– заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что польская помощь, скажем, с логистикой приветствуется. Наконец могла бы идти речь о том, что авиация партнеров помогает сбивать военные воздушные цели над Украиной, если возникнет такая необходимость.

Безусловно, на первой линии никто не хочет стоять. Безусловно, украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры,

– говорит Зеленский.

Зеленский предлагал партнерам другое решение – обезопасить границу с Беларусью. Если Минск считается союзником Москвы, то западные войска могла стать на границе Беларуси, что высвободило бы определенные украинские силы с того направления.

Зеленский говорит, что Европа может помочь Украине создать контрактную армию