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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Миротворцы на Донбассе: Порошенко провел важные переговоры

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из свободных источников

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем о миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

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"Президент проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечения ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что особое внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в России.

"Петр Порошенко показал также обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму" – добавляется на сайте.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины относительно европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, что руководители МИД Франции, Германии, России и Украины, входящие в "нормандскую четверку" не могут прийти к консенсусу в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Теги: Новости политики Миротворческий контингент Война на Донбассе ООН Петр Порошенко Новости Украины
Источник: 24 Канал
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