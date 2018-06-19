Миротворцы на Донбассе: Порошенко провел важные переговоры

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем о миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

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"Президент проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечения ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", – говорится в сообщении.



Также отмечается, что особое внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в России.



"Петр Порошенко показал также обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму" – добавляется на сайте.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины относительно европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, что руководители МИД Франции, Германии, России и Украины, входящие в "нормандскую четверку" не могут прийти к консенсусу в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.