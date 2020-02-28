Миротворцы ООН на Донбассе: Пристайко предлагает отправить оценочную миссию

Идея размещения миротворцев ООН в Украине обсуждается в течение всего времени конфликта на Донбассе. Для того, чтобы понять, может ли эта идея осуществиться, нужно прислать специальную миссию.

Тему миротворцев ООН на Донбассе Вадим Пристайко обсудил с Генеральным секретарем ООН и президентом Генеральной Ассамблеи. Об этом министр МИД рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Идея размещения миротворцев ООН на линии разграничения может быть так называемым планом Б в случае невозможности выполнения Минских соглашений, отметил Пристайко.

На каждой встрече говорил, что, наверное, подойдет вопрос к тому, когда мы упремося в невозможность выполнения "Минска" так, как он прописан, и наверняка нам придется к вам обращаться касательно основания миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета Безопасности ООН, не предусматривает вето кого либо. Пришлите, пусть эти люди поедут, вам объяснят: возможно это или невозможно,

– сказал глава МИД Украины.

Миротворческий контингент на Донбассе: основное

Формат миротворческой миссии на Донбассе уже несколько лет является спорным вопросом для Украины и России.

Идея о миротворческой миссии еще предыдущей украинской власти заключалась в создании на оккупированных территориях вплоть до украинско-российской границы миротворческого контингента ООН.

Вместо этого российская власть искажала эту идею – россияне хотели под видом миротворцев легализовать на территории Украины свои войска, которые бы размещались между украинскими военными и боевиками на линии соприкосновения.

Путин предлагал только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии соприкосновения.

Что такое миротворческая миссия ООН?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса.



В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".