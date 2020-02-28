Миротворці ООН на Донбасі: Пристайко пропонує відправити оціночну місію

Ідея розміщення миротворців ООН в Україні обговорюється протягом усього часу конфлікту на Донбасі. Для того, аби зрозуміти, чи ця ідея може здійснитися, потрібно надіслати спеціальну місію.

Тему миротворців ООН на Донбасі Вадим Пристайко обговорив із Генеральним секретарем ООН та президентом Генеральної Асамблеї. Про це міністр МЗС розповів в ефірі одного з телеканалів.

До теми: Україна може повернутися до ідеї миротворчої місії на Донбасі

Ідея розміщення миротворців ООН на лінії розмежування може бути так званим планом Б у разі неможливості виконання Мінських угод, зазначив Пристайко.

На кожній зустрічі говорив, що, напевно, підійде питання до того, коли ми впремося в неможливість виконання "Мінська" так, як він прописаний, і напевно нам доведеться до вас звертатися по заснування місії. Надішліть, будь ласка, оціночну місію, яка не потребує рішення Ради Безпеки ООН, не передбачає вето кого завгодно. Надішліть, нехай ці люди поїдуть, вам пояснять: можливо це чи неможливо,

– сказав глава МЗС України.

Миротворчий контингент на Донбасі: основне

Формат миротворчої місії на Донбасі вже декілька років є спірним питанням для України і Росії.

Ідея про миротворчу місію ще попередньої української влади полягала у запровадженні на окупованих територіях аж до українсько-російського кордону миротворчого контингенту ООН.

Натомість російська влада викривила цю ідею – росіяни хотіли під виглядом миротворців легалізувати на території України власні війська, які б розміщувалися між українськими військовими та бойовиками на лінії зіткнення.

Путін пропонував лише "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Що таке миротворча місія ООН?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу.



У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях"