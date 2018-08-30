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Миротворцы в Донбассе: Климкин прокомментировал громкое заявление главы МИД Франции

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Климкин прокомментировал заявление главы МИД Франции о миротворцах на Донбассе
Климкин прокомментировал заявление главы МИД Франции о миротворцах на Донбассе / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины прокомментировал заявление своего коллеги из Франции Жан-Ив Ле Дриана, который накануне сказал, что размещение миротворческой миссии на Донбассе будет преждевременным без наличия политической воли на местах.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Он (глава МИД Франции, – "24") сказал, что сейчас мы, к сожалению, не можем нормальную миссию разместить, поскольку Россия этому последовательно препятствует. Он не говорил, что это преждевременно или это не работает,
– пояснил Климкин.

Также он сообщил, что встреча "нормандской четверки" на уровне политических директоров Франции, Германии, Украины и Российской Федерации в вопросе миротворческих сил ООН на Донбассе состоится во второй половине сентября.

"Я с ним (министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом – "24") буду в ближайшее время говорить и с Гайком (глава МИД Германии Гайко Маас – "24"), потому что мы планируем встречу политических директоров относительно миротворцев скорее всего вл второй половине сентября ", – рассказал дипломат.

Напомним, накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что время для направления на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН пока не наступило, ведь для начала в регионе должны быть прекращены боевые действия.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости политики Украина – Россия Новости Франции Павел Климкин МИД Украины Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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