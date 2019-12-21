Ельченко о миротворцах: если Минск не будет работать, вернемся к плану Б

На определенном этапе Украине придется выносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о введении миротворцев ООН на Донбассе. Это может стать планом Б.

Такой вариант России не понравится, об этом сказал бывший постоянный представитель Украины при ООН и новоназначенный посол в США Владимир Ельченко в интервью Укринформу.

Реакция: Миротворческая миссия на Донбассе – в России отреагировали на заявление Украины

Ельченко отметил, что на определенном этапе даже разговоры о миротворцах прекратились.

Мы так и не внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, который уже написан – неважно, что он не будет устраивать Россию,

– пояснил он.

Ельченко отмечает, что "политики и дипломаты хорошо понимали, что добиться такого решения на наших условиях почти невозможно". Однако, по его словам, "делать то, что устроит только Россию, не имеет смысла".

В то же время он подчеркнул, что к этому вопросу можно вернуться.

"Как сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, в случае, если минские соглашения совсем не будут работать, мы вернемся к плану Б – нарушение вопроса о миротворческой миссии ООН", – отметил Ельченко.

Нынешний посол в США считает, что "на каком-то этапе нам все-таки придется вносить соответствующий проект на рассмотрение Совбеза и смотреть, какая будет реакция".

Что говорили о миротворческом контингенте на Донбассе?

Идея о миротворческой миссии еще предыдущей украинской власти заключалась в создании на оккупированных территориях вплоть до украинско-российской границы миротворческого контингента ООН.

Вместо этого российская власть викривила эту идею – россияне хотели под видом миротворцев легализовать на территории Украины свои войска, которые бы размещались между украинскими военными и боевиками на линии соприкосновения.

Что такое миротворческая миссия ООН?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса.



В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".