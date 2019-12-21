Ельченко о миротворцах: если Минск не будет работать, вернемся к плану Б
На определенном этапе Украине придется выносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о введении миротворцев ООН на Донбассе. Это может стать планом Б.
Такой вариант России не понравится, об этом сказал бывший постоянный представитель Украины при ООН и новоназначенный посол в США Владимир Ельченко в интервью Укринформу.
Реакция: Миротворческая миссия на Донбассе – в России отреагировали на заявление Украины
Ельченко отметил, что на определенном этапе даже разговоры о миротворцах прекратились.
Мы так и не внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, который уже написан – неважно, что он не будет устраивать Россию,
– пояснил он.
Ельченко отмечает, что "политики и дипломаты хорошо понимали, что добиться такого решения на наших условиях почти невозможно". Однако, по его словам, "делать то, что устроит только Россию, не имеет смысла".
В то же время он подчеркнул, что к этому вопросу можно вернуться.
"Как сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, в случае, если минские соглашения совсем не будут работать, мы вернемся к плану Б – нарушение вопроса о миротворческой миссии ООН", – отметил Ельченко.
Нынешний посол в США считает, что "на каком-то этапе нам все-таки придется вносить соответствующий проект на рассмотрение Совбеза и смотреть, какая будет реакция".
Что говорили о миротворческом контингенте на Донбассе?
- Идея о миротворческой миссии еще предыдущей украинской власти заключалась в создании на оккупированных территориях вплоть до украинско-российской границы миротворческого контингента ООН.
- Вместо этого российская власть викривила эту идею – россияне хотели под видом миротворцев легализовать на территории Украины свои войска, которые бы размещались между украинскими военными и боевиками на линии соприкосновения.
Что такое миротворческая миссия ООН?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса.
В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".