Єльченко про миротворців: якщо Мінськ не працюватиме, повернемось до плану Б

На певному етапі Україні доведеться виносити на розгляд Ради Безпеки ООН питання про введення миротворців ООН на Донбасі. Це може стати планом Б.

Такий варіант Росії не сподобається, про це сказав колишній постійний представник України при ООН та новопризначений посол у США Володимир Єльченко в інтерв’ю Укрінформу.

Реакція: Миротворча місія на Донбасі – у Росії відреагували на заяву України

Єльченко зазначив, що на певному етапі навіть розмови про миротворців припинилися.

Ми так і не внесли на розгляд Радбезу проєкт резолюції, який уже написаний – дарма що він не влаштовуватиме Росію,

– пояснив він.

Єльченко зазначає, що "політики й дипломати добре розуміли, що домогтися такого рішення на наших умовах майже неможливо". Натомість, за його словами, "робити те, що влаштує тільки Росію, не має сенсу".

Водночас він наголосив, що до цього питання можна повернутися.

"Як сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, у разі, якщо мінські угоди зовсім не працюватимуть, ми повернемося до плану Б – порушення питання про миротворчу місію ООН", – зазначив Єльченко.

Теперішній посол у США вважає, що "на якомусь етапі нам таки доведеться вносити відповідний проєкт на розгляд Радбезу і дивитися, яка буде реакція".

Що говорили про миротворчий контингент на Донбасі?

Ідея про миротворчу місію ще попередньої української влади полягала у запровадженні на окупованих територіях аж до українсько-російського кордону миротворчого контингенту ООН.

Натомість російська влада викривила цю ідею – росіяни хотіли під виглядом миротворців легалізувати на території України власні війська, які б розміщувалися між українськими військовими та бойовиками на лінії зіткнення.

Що таке миротворча місія ООН? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу.



У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".