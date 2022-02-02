Мировые СМИ заявили о незаконных обысках в украинском "Метинвесте", – Reuters

Во вторник, 1 февраля, крупнейшая украинская международная горно-металлургическая компания Метинвест сообщила, что правоохранители проводят обыски на некоторых предприятиях группы. Это происходило в рамках расследования предполагаемых налоговых нарушений.

В заявлении говорится, что обыски проводятся незаконно, компьютерное оборудование конфискуется без каких-либо законных оснований, оказывается давление на сотрудников предприятия, экономическая деятельность частично парализована.

Пресс-служба компании заявила, что к обыскам были привлечены представители СБУ и прокуратуры.

В СБУ заявили, что все обыски были законными и разрешенными судом.

По данным следствия, некоторые должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по ренте за пользование недрами, что привело к непоступлению средств в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах,

– говорится в письменном комментарии СБУ для Reuters.

Налог, который компании платят в добычу руды, нефти, газа и других ресурсов в официальных источниках, называют рентой за пользование недрами.

Представители компании "Метинвест" утверждают, что предприятия уплатили все налоги и внесли в государственный и местные бюджеты почти 53 млрд гривен (1,86 млрд долларов) в 2021 году, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом.

Группа Метинвест – добросовестный украинский налогоплательщик... Компания ведет свою хозяйственную деятельность на основе закона и порядка,

– говорится в сообщении.