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      Мировые газеты выйдут с обложками 1939 года к годовщине начала войны

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      Обложка немецкой газеты 1939 года "Польша втягивает нас в войну"
      Обложка немецкой газеты 1939 года "Польша втягивает нас в войну" / Booknik

      Самые популярные газеты мира к годовщине начала Второй мировой войны выйдут с обложками 1939 года. Издания будут публиковать статьи о новейшей истории Польши.

      Акция "Рассказываем миру о Польше. 1939-2019" направлена на популяризацию польской истории в Европе, сообщает Польское радио. В Западной Европе и США проект организует Институт новых медиа вместе с Польским национальным фондом.

      К теме: Війна мертвих та війна живих – росіяни знають про 1945 рік більше, ніж хотілося б Кремлю, – NZZ

      К акции присоединились французская газета Le Figaro, американская газета Washington Post и немецкий Die Welt. В выходные перед 1 сентября они выйдут с обложками 1939 года и текстами, посвященными теме Второй мировой и событиям после нее.


      Обложки французской газеты Le Figaro, британской газеты Sunday Express и немецкой Die Welt / Фото "Европейской правды"

      В частности, газеты должны рассказать о трагедии Польши во время нацистской оккупации и во время пребывания под коммунистическим гнетом.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Польши История Война СМИ Медиа
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