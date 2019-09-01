Мировые газеты выйдут с обложками 1939 года к годовщине начала войны

Самые популярные газеты мира к годовщине начала Второй мировой войны выйдут с обложками 1939 года. Издания будут публиковать статьи о новейшей истории Польши.

Акция "Рассказываем миру о Польше. 1939-2019" направлена на популяризацию польской истории в Европе, сообщает Польское радио. В Западной Европе и США проект организует Институт новых медиа вместе с Польским национальным фондом.

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К акции присоединились французская газета Le Figaro, американская газета Washington Post и немецкий Die Welt. В выходные перед 1 сентября они выйдут с обложками 1939 года и текстами, посвященными теме Второй мировой и событиям после нее.



Обложки французской газеты Le Figaro, британской газеты Sunday Express и немецкой Die Welt / Фото "Европейской правды"

В частности, газеты должны рассказать о трагедии Польши во время нацистской оккупации и во время пребывания под коммунистическим гнетом.