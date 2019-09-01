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      Світові газети вийдуть з обкладинками 1939 року до річниці початку війни

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      Обкладинка німецької газети 1939 року "Польща втягує нас у війну"
      Обкладинка німецької газети 1939 року "Польща втягує нас у війну" / Booknik

      Найпопулярніші газети світу до річниці початку Другої світової війни вийдуть з обкладинками 1939 року. Видання публікуватимуть статті про новітню історію Польщі.

      Акція "Розповідаємо світу про Польщу. 1939-2019" спрямована на популяризацію польської історії в Європі, повідомляє Польське радіо. У Західній Європі та США проект організовує Інститут нових медіа разом із Польським національним фондом.

      До теми: Війна мертвих та війна живих – росіяни знають про 1945 рік більше, ніж хотілося б Кремлю

      До акції долучились французька газета Le Figaro, американська газета Washington Post та німецька Die Welt. У вихідні перед 1 вересня вони вийдуть з обкладинками 1939 року та текстами, присвяченими темі Другої світової та подіям після неї. 


      Обкладинки французької газети Le Figaro, британської газети Sunday Express і німецької Die Welt / Фото "Європейської правди"

      Зокрема, газети мають розповісти про трагедію Польщі під час нацистської окупації та під час перебування під комуністичним гнітом.

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      Теги: Новини політики Новини Польщі ЗМІ Історія Війна Медіа
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