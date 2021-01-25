Миру может грозить "холодная война": глава Китая предостерег мировых лидеров
Президент Китая Си Цзиньпин предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны". Кроме этого, он призвал к глобальному единству в условиях пандемии коронавируса.
Источник: AFP
Об этом он заявил на виртуальном форуме в Давосе. Он также намекнул на негативное влияние США во времена экс-президента Дональда Трампа.
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Что он имел в виду
Си Цзиньпин в своей речи рассказал, что шаги Трампа были нацелены против Китая. Поэтому, по его словам, любая конфронтация "всегда будет наносить ущерб интересам каждой из стран и приносить в жертву благосостояние людей".
Создание небольших группировок и начало новой "холодной войны", чтобы отвергать, угрожать и запугивать других, – приведет только к расколу мира,
– сказал китайский лидер.
Отношения США и Китая
Как известно, во времена президентства Трампа между Китаем и Соединенными Штатами шла экономическая война. Страны вводили друг против друга различные санкции и увеличивали пошлины на товары.
А в середине января Трамп поручил разработать меры, чтобы сократить закупку китайских товаров. Все якобы из-за того, что Пекин причастен к нападениям на информационные системы США.
О чем еще говорилось
Си также призвал к:
- усилению глобального управления через многосторонние организации;
- устранению барьеров для международной торговли;
- инвестициям и обмену технологиями.
А также к усилению представительства развивающихся стран на мировой арене. Он отметил, что важно построить открытую мировую экономику и надежно защитить многостороннюю торговую систему.
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