Президент Китая Си Цзиньпин предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны". Кроме этого, он призвал к глобальному единству в условиях пандемии коронавируса.

Источник: AFP

Об этом он заявил на виртуальном форуме в Давосе. Он также намекнул на негативное влияние США во времена экс-президента Дональда Трампа.

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Что он имел в виду

Си Цзиньпин в своей речи рассказал, что шаги Трампа были нацелены против Китая. Поэтому, по его словам, любая конфронтация "всегда будет наносить ущерб интересам каждой из стран и приносить в жертву благосостояние людей".

Создание небольших группировок и начало новой "холодной войны", чтобы отвергать, угрожать и запугивать других, – приведет только к расколу мира,

– сказал китайский лидер.

Отношения США и Китая

Как известно, во времена президентства Трампа между Китаем и Соединенными Штатами шла экономическая война. Страны вводили друг против друга различные санкции и увеличивали пошлины на товары.

А в середине января Трамп поручил разработать меры, чтобы сократить закупку китайских товаров. Все якобы из-за того, что Пекин причастен к нападениям на информационные системы США.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе – одно из самых знаковых событий в мире бизнеса, политики, экономики. Мероприятие обычно проходит в конце января, в Давосе собираются первые лица большинства стран, инвесторы, бизнесмены, топ-менеджеры.

О чем еще говорилось

Си также призвал к:

усилению глобального управления через многосторонние организации;

устранению барьеров для международной торговли;

инвестициям и обмену технологиями.

А также к усилению представительства развивающихся стран на мировой арене. Он отметил, что важно построить открытую мировую экономику и надежно защитить многостороннюю торговую систему.