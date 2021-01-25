Світу може загрожувати "холодна війна": глава Китаю застеріг світових лідерів
Президент Китаю Сі Цзіньпін застерег світових лідерів від початку "нової холодної війни". Крім цього, він закликав до глобальної єдності в умовах пандемії коронавірусу.
Джерело: AFP
Про це він заявив на віртуальному форумі у Давосі. Він також натякнув на негативний вплив США за часів експрезидента Дональда Трампа.
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Що він мав на увазі
Сі Цзіньпін у своїй промові розповів, що кроки Трампа були націлені проти Китаю. Тож, за його словами, будь-яка конфронтація "завжди буде завдавати шкоди інтересам кожної з країн та приносити в жертву добробут людей".
Створення невеликих угрупувань та початок нової "холодної війни", щоб відкидати, погрожувати та залякувати інших, – призведе тільки до розколу світу,
– сказав китайський лідер.
Відносини США та Китаю
Як відомо, в часи президентства Трампа між Китаєм та Сполученими Штатами йшла економічна війна. Країни вводили одна проти одної різні санкції та збільшували мита на товари.
А у середині січня Трамп доручив розробити заходи, щоб скоротити закупівлю китайських товарів. Все нібито через те, що Пекін причетний до нападів на інформаційні системи США.
Про що ще мовилося
Сі також закликав до:
- посилення глобального управління через багатосторонні організації;
- усунення бар'єрів для міжнародної торгівлі;
- інвестицій та обміну технологіями.
А також до посилення представництва країн, що розвиваються, на світовій арені. Він наголосив, що важливо побудувати відкриту світову економіку та надійно захистити багатосторонню торговельну систему.
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