Президент Китаю Сі Цзіньпін застерег світових лідерів від початку "нової холодної війни". Крім цього, він закликав до глобальної єдності в умовах пандемії коронавірусу.

Джерело: AFP

Про це він заявив на віртуальному форумі у Давосі. Він також натякнув на негативний вплив США за часів експрезидента Дональда Трампа.

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Що він мав на увазі

Сі Цзіньпін у своїй промові розповів, що кроки Трампа були націлені проти Китаю. Тож, за його словами, будь-яка конфронтація "завжди буде завдавати шкоди інтересам кожної з країн та приносити в жертву добробут людей".

Створення невеликих угрупувань та початок нової "холодної війни", щоб відкидати, погрожувати та залякувати інших, – призведе тільки до розколу світу,

– сказав китайський лідер.

Відносини США та Китаю

Як відомо, в часи президентства Трампа між Китаєм та Сполученими Штатами йшла економічна війна. Країни вводили одна проти одної різні санкції та збільшували мита на товари.

А у середині січня Трамп доручив розробити заходи, щоб скоротити закупівлю китайських товарів. Все нібито через те, що Пекін причетний до нападів на інформаційні системи США.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі – одна з найбільш знакових подій у світі бізнесу, політики, економіки. Захід зазвичай відбувається наприкінці січня; у Давосі збираються перші особи більшості країн, інвестори, бізнесмени, топменеджери.

Про що ще мовилося

Сі також закликав до:

посилення глобального управління через багатосторонні організації;

усунення бар'єрів для міжнародної торгівлі;

інвестицій та обміну технологіями.

А також до посилення представництва країн, що розвиваються, на світовій арені. Він наголосив, що важливо побудувати відкриту світову економіку та надійно захистити багатосторонню торговельну систему.