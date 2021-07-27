Миру нужно готовиться к аномальной жаре, – ученые

Глобальное потепление ускоряется, поэтому аномальная жара в мире будет становиться все более привычным явлением. В ближайшие десятилетия метеорологи будут фиксировать новые температурные рекорды.

На это указывает исследование Высшей технической школы Цюриха. Его накануне опубликовали в журнале Nature Climate Change.

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Что выяснили швейцарские ученые

Эти результаты свидетельствуют о том, что нужно как можно быстрее сокращать выбросы парниковых газов. В то же время ученые предупредили, что надо быть готовыми к жаре, которая в разы превзойдет температурные рекорды, зафиксированные на протяжении последних лет.

Сейчас Земля "прогревается" на 0,18 градуса по Цельсию. Это быстрее, чем в течение предыдущих 40 лет.

Исследование показывает, что важным фактором является именно скорость потепления, а не абсолютная величина потепления по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ведь этот показатель дает возможность оценить вероятность того, насколько волны тепла превысят температуры, которые ранее наблюдались в конкретном месте.

Экстремальные температуры в мире

Компьютерное моделирование и анализ погодных явлений, которые появлялись на протяжении прошлых лет, исследователям помогли представить прогноз рекордных волн жары по мере того, как будет продолжаться глобальное потепление.

Ученые предупредили, что при сценарии с высокими выбросами парниковых газов экстремальные температуры в период с 2021 по 2050 год будут возникать в 2 – 7 раз чаще, а с 2051 по 2080 год – и вообще в 3 – 21 раза.