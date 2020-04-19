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      Миру грозит дефицит кофе из-за эпидемии в Латинской Америке, – Bloomberg

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      Вскоре можно ожидать дефицит кофе в мире / Коллаж 24 канала

      Распространение коронавируса в странах Латинской Америки, кроме угрозы для здоровья людей, создало угрозу для экономики и ценителей кофе: в мире может вскоре возникнуть дефицит этого продукта.

      Две трети мирового сбора зерен арабики с мягким вкусом приходятся на Колумбию, Бразилию и Перу – страны Латинской Америки. Об этом напомнили в материале специалистов агентства Bloomberg.

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      Распространение коронавируса в этих странах по целому ряду причин (закрытие банков, уменьшение рабочего времени, затруднение передвижения между государствами и регионами, страх инфицирования) спровоцировало дефицит рабочих рук для сбора урожая

      И если в Бразилии значительная часть этого процесса механизирована, то в Колумбии и Перу – нет: там кофе чаще собирают вручную. И пока нет людей, которые бы хотели наниматься на эту работу. 

      Угроза нехватки рабочей силы означает, что небольшой избыток, ожидаемый на следующий сезон, может уменьшиться. Но запасы и сейчас истощились, ведь эпидемия вызвала волну панических закупок.

      Например, запасы необжаренных бобов в США показывают спад уже шестой месяц подряд. По данным марта они на самом низком уровне с апреля 2016. К тому же, биржевые цены на арабику уже подскочили (например, фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 16% за месяц).

      И хотя закрытие ресторанов и кафе по всему миру может замедлить общий рост спроса, все же, считают аналитики Bloomberg, люди не прекратили любить кофе. А значит и варить его дома "кастрюлями".

      Поэтому вскоре в мире можно ожидать дефицит этого продукта – если в Латинской Америке не решат проблему с нехваткой рабочих рук.

      А что будет с украинской экономикой и сколько будет стоить доллар после коронавируса – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Латинськая Америка Продукты
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