Миру грозит дефицит кофе из-за эпидемии в Латинской Америке, – Bloomberg

Распространение коронавируса в странах Латинской Америки, кроме угрозы для здоровья людей, создало угрозу для экономики и ценителей кофе: в мире может вскоре возникнуть дефицит этого продукта.

Две трети мирового сбора зерен арабики с мягким вкусом приходятся на Колумбию, Бразилию и Перу – страны Латинской Америки. Об этом напомнили в материале специалистов агентства Bloomberg .

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Распространение коронавируса в этих странах по целому ряду причин (закрытие банков, уменьшение рабочего времени, затруднение передвижения между государствами и регионами, страх инфицирования) спровоцировало дефицит рабочих рук для сбора урожая .

И если в Бразилии значительная часть этого процесса механизирована, то в Колумбии и Перу – нет: там кофе чаще собирают вручную. И пока нет людей, которые бы хотели наниматься на эту работу.

Угроза нехватки рабочей силы означает, что небольшой избыток, ожидаемый на следующий сезон, может уменьшиться. Но запасы и сейчас истощились, ведь эпидемия вызвала волну панических закупок.

Например, запасы необжаренных бобов в США показывают спад уже шестой месяц подряд. По данным марта они на самом низком уровне с апреля 2016 . К тому же, биржевые цены на арабику уже подскочили (например, фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 16% за месяц).

И хотя закрытие ресторанов и кафе по всему миру может замедлить общий рост спроса, все же, считают аналитики Bloomberg, люди не прекратили любить кофе. А значит и варить его дома "кастрюлями".

Поэтому вскоре в мире можно ожидать дефицит этого продукта – если в Латинской Америке не решат проблему с нехваткой рабочих рук.