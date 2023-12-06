4 декабря, в больнице "Охматдит" состоялся благотворительный бал "Зимняя сказка с Мисс Украина". Праздник для маленьких пациентов ко Дню Святого Николая инициировала и организовала победительница конкурса "Мисс Украина 2023" София Шамия.

Во время бала дети приняли участие в различных играх и конкурсах с приглашенными аниматорами, сфотографировались в костюмах своих любимых сказочных героев, сделали безопасный аквагрим и праздничные прически, информирует 24 Канал.

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Девочки вместе с Софией смогли примерить корону "Мисс Украины" и почувствовать себя настоящими принцессами.

Сегодня мы провели отличный день с пациентами больницы и я очень тронута, насколько сильные и мужественные наши детки. Некоторые из них находятся здесь на реабилитации или лечении из-за травм вследствие войны в Украине. Мы с командой хотели подарить им праздник и положительные эмоции, увидеть детские улыбки и радостные глаза, особенно в такой важный день – Святого Николая,

– рассказала Мисс Украина 2023 София Шамия.

"Мисс Украина 2023" провела зимний бал для детей в больнице "Охматдит" / Фото предоставлены 24 Каналу

Национальный комитет конкурса "Мисс Украина" системно занимается помощью детям. В этом году титул "Мисс Украина 2023" получила 19-летняя София Шамия из Киевской области, она будет представлять Украину на финале главного международного конкурса "Мисс мира", который состоится в Индии.