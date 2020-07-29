Миссии ОБСЕ в Украине не хватает персонала для контроля ситуации на Донбассе. Кроме этого, на оккупированные территории ОБСЕ не пропускают оккупанты, используя пандемию коронавируса, как повод. Пока миссия не может осуществлять полный мониторинг событий в ОРДЛО.

Из-за пандемии коронавируса людей в миссии ОБСЕ не хватает, рассказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, информирует Укринформ.

Важно: В первый день перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня

Они не в состоянии сегодня оперативно физически передвигаться по территории временно оккупированных территорий для того, чтобы осуществлять 100-процентный мониторинг,

– заметил чиновник.

По его словам, есть необходимость открытия дополнительного КПВВ (пункта контроля – 24 канал), чтобы СММ ОБСЕ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – 24 канал) в Украине получила допуск на территорию ОРДЛО. При этом все украинские КПВВ открыты, каждое утро туда прибывают патрули ОБСЕ, но их не пропускают пророссийские боевики. Проблему озвучивают во время каждого заседания Трехсторонней контактной группы, но пока нет никаких сдвигов.

Резников отметил: оккупационные власти на Донбассе использует пандемию, как повод, чтобы под видом карантина не допускать на временно оккупированные территории представителей ОБСЕ и МККК (Международного Комитета Красного Креста – 24 канал).

Как договорились на нормандском саммите

В декабре 2019 года в Париже стороны четко определили, что контроль со стороны миссии ОБСЕ должен обеспечиваться в режиме 24/7, а представители Красного Креста имеют право безусловного допуска к лицам, которые на сегодня содержатся в местах лишения свободы.

Украина выполнила этот долг, и в декабре после саммита в Париже внесла изменения в законодательство, и сегодня представители Красного Креста имеют неоспоримое право на допуск к лицам, содержащимся в украинской пенитенциарной системе.