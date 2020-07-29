Місії ОБСЄ в Україні не вистачає персоналу для контролю ситуації на Донбасі. Окрім цього, на окуповані території ОБСЄ не пропускають окупанти, використовуючи пандемію коронавірусу, як привід. Наразі місія не може здійснювати повний моніторинг подій в ОРДЛО.

Через пандемію коронавірусу людей у місії ОБСЄ не вистачає, розповів віцепрем'єр-міністр України Олексій Рєзніков, інформує Укрінформ.

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Вони не в змозі сьогодні оперативно фізично пересуватися по території тимчасово окупованих територій для того, щоб здійснювати 100-відсотковий моніторинг,

– зауважив чиновник.

За його словами, є необхідність відкриття додаткового КПВВ (пункту контролю – 24 канал), щоб СММ ОБСЄ (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ – 24 канал) в Україні отримала допуск на територію ОРДЛО. При цьому всі українські КПВВ відкриті, щоранку туди прибувають патрулі ОБСЄ, але їх не пропускають проросійські бойовики. Проблему озвучують під час кожного засідання Тристоронньої контактної групи, але поки що немає жодних зрушень.

Резніков наголосив: окупаційна влада на Донбасі використовує пандемію як привід, щоб під виглядом карантинну не допускати на тимчасово окуповані території представників ОБСЄ і МКЧХ (Міжнародного Комітету Червоного Хреста – 24 канал).

Як домовились на нормандському саміті

У грудні 2019 року в Парижі чітко визначили, що контроль з боку місії ОБСЄ має забезпечуватися в режимі 24/7, а представники МКЧХ мають право безумовного допуску до осіб, які на сьогодні утримуються в місцях позбавлення волі.

Україна виконала цей обов’язок, і в грудні після саміту в Парижі внесла зміни до законодавства, і сьогодні представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста мають беззаперечне право на допуск до осіб, які утримуються на в українській пенітенціарній системі.