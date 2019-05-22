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      Миссия МВФ уезжает из Украины: правда это или нет

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      Миссия МВФ уезжает из Украины: правда это или нет
      Миссия МВФ уезжает из Украины: правда это или нет / Фото из открытых источников

      Миссия Международного валютного фонда только вчера начала работу в Украине. Однако уже сегодня, как сообщают некоторые СМИ, она сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. В МВФ опровергли эту информацию.

      В представительстве Международного валютного фонда Украины опровергли сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, которая начала работу в Киеве накануне, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Как досрочные парламентские выборы повлияют на сотрудничество с МВФ: мнение эксперта

      "Представительство МВФ информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с властями", – отметили представители.

      Накануне некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что МВФ уезжает из Украины и не будет пересматривать программу сотрудничества. В частности, речь шла о том, что причиной такого решения является роспуск Верховной Рады. Кроме того, как сообщали СМИ, не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.

      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2019 года не только распустил Верховную Раду, но и подписал 12 указов, касающихся кадровых увольнений и назначений новых людей на ключевые должности в стране. Что об этом известно – читайте в нашем материале по ссылке.

       

      С какой целью Миссия МВФ прибыла в Украину?
      По итогам работы миссии МВФ должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

      Среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведение реформы в банковском секторе и уменьшение дефицита госбюджета. Кроме того, к этим требованиям добавилось еще одно: введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако еще в конце февраля КС признал статью неконституционной.

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с миссией МВФ. Он отметил, что сотрудничество очень важно для обеих сторон. Тем временем команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского убеждена, что Украина может обойтись без очередного транша МВФ.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента Деньги Министерство финансов Украины МВФ Транш МВФ
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