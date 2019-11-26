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      Миссия ОБСЕ верифицировала разведение войск в Золотом: видео

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      Миссия ОБСЕ верифицировала разведение войск в Золотом / Фото из фейсбук-страницы пресс-штаба ООС

      Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 26 ноября верифицировали процесс завершения разведения сил и средств на участке №2 в Золотом.

      ГСЧС разминировала определенные участки местности от взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-штабе ООС. Кроме того, уже проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.

      К теме: Почти 60% украинцев поддерживают процесс разведения войск на Донбассе – опрос

      Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон подчеркнул, что украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающихся процесса разведения сил и средств. Оно состоялось зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

      Разведение войск в районе Золотого началось 29 октября и официально завершилось 2 ноября, когда в ОБСЕ поступили соответствующие уведомления от обеих сторон конфликта.

      Миссия ОБСЕ верифицировала разведение войск в Золотом: видео

      Где еще прошло разведение сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      Обратите внимание: Разведение на Донбассе: какова ситуация на участках

      карта розведення військ Донбас мапа розведення силКарта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Ситуация в Золотом Операция Объединенных сил Новости России ОБСЕ Украина – Россия Новости Луганска
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