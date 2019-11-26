Миссия ОБСЕ верифицировала разведение войск в Золотом: видео
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 26 ноября верифицировали процесс завершения разведения сил и средств на участке №2 в Золотом.
ГСЧС разминировала определенные участки местности от взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-штабе ООС. Кроме того, уже проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.
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Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон подчеркнул, что украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающихся процесса разведения сил и средств. Оно состоялось зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.
Разведение войск в районе Золотого началось 29 октября и официально завершилось 2 ноября, когда в ОБСЕ поступили соответствующие уведомления от обеих сторон конфликта.
Миссия ОБСЕ верифицировала разведение войск в Золотом: видео
Где еще прошло разведение сил на Донбассе?
- В районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.
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Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала