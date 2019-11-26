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      Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому: відео

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      Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому / Фото з фейсбук-сторінки пресштабу ООС

      Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 26 листопада верифікували процес завершення розведення сил та засобів на ділянці №2 у Золотому.

      ДСНС розмінувала визначені ділянки місцевості від вибухонебезпечних предметів, повідомили у пресштабі ООС. Окрім того, уже проведено демонтаж фортифікаційних споруд та об’єктів військового призначення.

      До теми: Майже 60% українців підтримують процес розведення військ на Донбасі – опитування

      Заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон наголосив, що українська сторона виконала всі зобов’язання Мінських домовленостей в частині, що стосуються процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного.

      Розведення військ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня та офіційно завершилося 2 листопада, коли до ОБСЄ надійшли відповідні повідомлення від обох сторін конфлікту.

      Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому: відео

      Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      Зверніть увагу: Розведення на Донбасі: яка ситуація на ділянках

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Розведення військ Війна на Донбасі Новини Луганська Україна – Росія ОБСЄ Новини Росії Операція Об'єднаних сил Ситуація у Золотому
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