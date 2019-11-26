Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому: відео
Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 26 листопада верифікували процес завершення розведення сил та засобів на ділянці №2 у Золотому.
ДСНС розмінувала визначені ділянки місцевості від вибухонебезпечних предметів, повідомили у пресштабі ООС. Окрім того, уже проведено демонтаж фортифікаційних споруд та об’єктів військового призначення.
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Заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон наголосив, що українська сторона виконала всі зобов’язання Мінських домовленостей в частині, що стосуються процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного.
Розведення військ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня та офіційно завершилося 2 листопада, коли до ОБСЄ надійшли відповідні повідомлення від обох сторін конфлікту.
Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому: відео
Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?
- У районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського.
Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.
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Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу