Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 26 листопада верифікували процес завершення розведення сил та засобів на ділянці №2 у Золотому.

ДСНС розмінувала визначені ділянки місцевості від вибухонебезпечних предметів, повідомили у пресштабі ООС. Окрім того, уже проведено демонтаж фортифікаційних споруд та об’єктів військового призначення.

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Заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон наголосив, що українська сторона виконала всі зобов’язання Мінських домовленостей в частині, що стосуються процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного.

Розведення військ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня та офіційно завершилося 2 листопада, коли до ОБСЄ надійшли відповідні повідомлення від обох сторін конфлікту.

Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому: відео

Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

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Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу