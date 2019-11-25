Майже 60% українців підтримують процес розведення військ на Донбасі – опитування

59,2% громадян України підтримують рішення щодо відведення військ від лінії розмежування. Окрім цього, 73,7% вважають, що бойові дії на Донбасі повинні припинитися.

Про це мовиться в опитуванні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

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Водночас, 25,6% – не підтримують розведення військ, 1,6% – байдуже ставляться до цього, 13,6% – не змогли дати відповідь.



Опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС

Відзначимо, що опитування проводилося з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах всіх областей України, окрім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на контрольованих урядом територіях. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Де відбулося розведення сил на Донбасі?

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Який вигляд матиме лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу