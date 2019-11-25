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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Майже 60% українців підтримують процес розведення військ на Донбасі – опитування

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      Українці підтримують розведення військ на Донбасі / ukrinform.ua

      59,2% громадян України підтримують рішення щодо відведення військ від лінії розмежування. Окрім цього, 73,7% вважають, що бойові дії на Донбасі повинні припинитися.

      Про це мовиться в опитуванні громадської думки за листопад, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

      До теми: ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення у Петрівському: реакція штабу ООС

      Водночас, 25,6% – не підтримують розведення військ, 1,6% – байдуже ставляться до цього, 13,6% – не змогли дати відповідь.


      Опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС

      Відзначимо, що опитування проводилося з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах всіх областей України, окрім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на контрольованих урядом територіях. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

      Де відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.


      Який вигляд матиме лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу

      Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
      сьогодні
      6792
      Автор: Северин Трач
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Окуповані території Розведення військ
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