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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Почти 60% украинцев поддерживают процесс разведения войск на Донбассе – опрос

      29 Читати новину українською
      Украинцы поддерживают разведение войск на Донбассе / ukrinform.ua

      59,2% граждан Украины поддерживают решение по отводу войск от линии разграничения. Кроме этого, 73,7% считают, что боевые действия на Донбассе должны прекратиться.

      Об этом говорится в опросе общественного мнения за ноябрь, проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

      К теме: ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском: реакция штаба ООС

      В то же время, 25,6% – не поддерживают разведение войск, 1,6% – безразлично относятся к этому, 13,6% – затруднились ответить.


      Опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС

      Отметим, что опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

      Где произошло разведение сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, позволяющее вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      Как будет выглядеть линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе Разведение войск
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