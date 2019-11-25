Почти 60% украинцев поддерживают процесс разведения войск на Донбассе – опрос

59,2% граждан Украины поддерживают решение по отводу войск от линии разграничения. Кроме этого, 73,7% считают, что боевые действия на Донбассе должны прекратиться.

Об этом говорится в опросе общественного мнения за ноябрь, проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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В то же время, 25,6% – не поддерживают разведение войск, 1,6% – безразлично относятся к этому, 13,6% – затруднились ответить.



Опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС

Отметим, что опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Где произошло разведение сил на Донбассе?

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, позволяющее вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

Как будет выглядеть линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала