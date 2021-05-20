По словам Кулебы сейчас завершают оформление пани посла Украины в НАТО. Как он отметил, там не требуется предварительное согласие правительства государства на ее пребывание.

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Глава МИД Украины отметил, что при международной организации нужно пройти сертификацию безопасности. Как он рассказал, именно этот этап глава миссии Украины при НАТО и проходит.

Это новая кандидатура, и это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории,

– заявил Кулеба.

Справка. Последним полноценным руководителем миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Однако в 2019 году он стал заместителем главы Администрации президента, а затем – министром иностранных дел. С тех пор обязанности главы миссии исполняли Алексей Селин в 2019 году и Георгий Толкачев в 2020 году.

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