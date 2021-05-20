По словам Кулебы сейчас завершают оформление пани посла Украины в НАТО. Как он отметил, там не требуется предварительное согласие правительства государства на ее пребывание.
Читайте также Кандидатура посла Украины в НАТО уже утверждена, – Кулеба
Глава МИД Украины отметил, что при международной организации нужно пройти сертификацию безопасности. Как он рассказал, именно этот этап глава миссии Украины при НАТО и проходит.
Это новая кандидатура, и это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории,
– заявил Кулеба.
К теме Пока мы не слышали положительной реакции, – Кулеба о членстве Украины в НАТО
Миссия Украины при НАТО: что известно
- Миссия Украины при НАТО – дипломатическое представительство государства при международной организации.
- Его основали для обеспечения постоянного сотрудничества Украины с Альянсом и участия в Совете Евроатлантического партнерства.
- Другими задачами миссии является обеспечение постоянных контактов с политическими и военными структурами НАТО, а также представительство Украины в Совете евроатлантического партнерства и ее органах.