За словами Кулеби наразі завершують оформлення пані посла України до НАТО. Як він зауважив, там не потрібна попередня згода уряду держави на її перебування.

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Глава МЗС України зауважив, що при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію. Як він розповів, саме цей етап глава місії України при НАТО й проходить.

Це нова кандидатура, й це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії,
– заявив Кулеба.

До теми Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство України в НАТО

Місія України при НАТО: що відомо

  • Місія України при НАТО – дипломатичне представництво держави при міжнародній організації.
  • Його заснували для забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства.
  • Іншими завданнями місії є забезпечення постійних контактів з політичними й військовими структурами НАТО, а також представництво України в Раді євроатлантичного партнерства та її органах.