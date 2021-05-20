За словами Кулеби наразі завершують оформлення пані посла України до НАТО. Як він зауважив, там не потрібна попередня згода уряду держави на її перебування.
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Глава МЗС України зауважив, що при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію. Як він розповів, саме цей етап глава місії України при НАТО й проходить.
Це нова кандидатура, й це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії,
– заявив Кулеба.
До теми Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство України в НАТО
Місія України при НАТО: що відомо
- Місія України при НАТО – дипломатичне представництво держави при міжнародній організації.
- Його заснували для забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства.
- Іншими завданнями місії є забезпечення постійних контактів з політичними й військовими структурами НАТО, а також представництво України в Раді євроатлантичного партнерства та її органах.