За словами Кулеби наразі завершують оформлення пані посла України до НАТО. Як він зауважив, там не потрібна попередня згода уряду держави на її перебування.

Читайте також Кандидатура посла України в НАТО вже затверджена, – Кулеба

Глава МЗС України зауважив, що при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію. Як він розповів, саме цей етап глава місії України при НАТО й проходить.

Це нова кандидатура, й це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії,

– заявив Кулеба.

Довідка. Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко. Однак у 2019 році він став заступником голови Адміністрації президента, а потім – міністром закордонних справ. Відтоді обов'язки глави місії виконували Олексій Селін у 2019 році та Георгій Толкачов у 2020 році.

До теми Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство України в НАТО

Місія України при НАТО: що відомо