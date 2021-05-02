Кандидатура посла України в НАТО вже затверджена, – Кулеба
У місії України при НАТО невдовзі з'явиться очільник. Кандидатура на цю посаду вже затверджена, а Міністерство закордонних справ України працює над відправкою цієї людини в Брюссель.
Джерело:ютуб "Радіо Свобода"
Таку інформацію озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода". Воно вийшло на ютуб-каналі видання 1 травня.
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Україна матиме офіційного посла в НАТО
За словами міністра, історія з вибором кандидатури посла України в НАТО тривала довго. Однак цьому причиною не були якісь гальмування з боку української влади.
Був особистий певний людський фактор. Були різні кандидати, які намагалися цю позицію зайняти. Але, на думку мою і на думку президента, вони не відповідали вимогам,
– розповів Кулеба.
"Я абсолютно можу запевнити, що ні МЗС, ні президент України жодним чином не гальмували цей процес", – додав він.
- "Нам необхідний посол при НАТО. Я дуже незадоволений, що це зайняло стільки часу, але зараз ми рухаємося максимально швидко. Кандидат є, він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла", – підсумував глава МЗС.
На жаль, кулеба не вказав прізвище цієї людини.
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