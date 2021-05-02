Таку інформацію озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода". Воно вийшло на ютуб-каналі видання 1 травня.

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Україна матиме офіційного посла в НАТО

За словами міністра, історія з вибором кандидатури посла України в НАТО тривала довго. Однак цьому причиною не були якісь гальмування з боку української влади.

Був особистий певний людський фактор. Були різні кандидати, які намагалися цю позицію зайняти. Але, на думку мою і на думку президента, вони не відповідали вимогам,

– розповів Кулеба.

"Я абсолютно можу запевнити, що ні МЗС, ні президент України жодним чином не гальмували цей процес", – додав він.

"Нам необхідний посол при НАТО. Я дуже незадоволений, що це зайняло стільки часу, але зараз ми рухаємося максимально швидко. Кандидат є, він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла", – підсумував глава МЗС.

На жаль, кулеба не вказав прізвище цієї людини.

Зверніть увагу: останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко. Але він у 2019 році став заступником голови Адміністрації Президента, а потім – міністром закордонних справ.



Відтоді обов’язки глави місії виконували Олексій Селін у 2019 та Георгій Толкачов у 2020.

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