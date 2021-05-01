Росія перекрила частину морської акваторії у районі Керченської протоки в Азовському морі. В українському МЗС засудили такі дії держави-агресорки.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що відомство реагує на все, коли мовиться про загрозу безпеці та територіальній цілісності. Ці протоколи дій відпрацьовані ще з 2014 року.

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"Ми зробили дуже багато конкретних кроків. Не лише для того, аби поінформувати про те, що сталося та відбувається у регіоні Чорного та Азовського морів", – наголосив урядовець.

А для того, аби агресивні дії Росії були визнані грубим порушенням конвенції про морське право, пояснив міністр закордонних справ.

Росія хоче взяти морський простір під контроль

Він звернув увагу й на те, що напередодні Україна вперше взяла участь у переговорах Східного флангу НАТО. Там, зокрема, обговорювали мілітаризацію Чорного та Азовського морів.

"Ми координували дії безпосередньо з чорноморськими державами щодо цього – Румунією та Туреччиною". – підкреслив очільник МЗС.

Загроза в Азовському морі є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря – це і суттєва безпекова загроза, і в принципі крок до взяття цього морського простору під контроль,

– зазначив він.

За словами Кулеби, дипломати України залучають різні політичні та юридичні інструменти – як двосторонні, так і на міжнародних майданчиках.

"На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. Тому ми також допомагаємо Міноборони у зміцненні військо-морських сил України", – підсумував міністр.

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