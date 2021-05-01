Россия перекрыла часть морской акватории в районе Керченского пролива в Азовском море. В украинском МИД осудили такие действия государства-агрессора.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что ведомство реагирует на все, когда речь идет об угрозе безопасности и территориальной целостности. Эти протоколы действий отработаны еще с 2014 года.

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"Мы сделали очень много конкретных шагов. Не только для того, чтобы проинформировать о том, что произошло и происходит в регионе Черного и Азовского морей", – подчеркнул чиновник.

А для того, чтобы агрессивные действия России были признаны грубым нарушением конвенции о морском праве, объяснил министр иностранных дел.

Россия хочет взять морское пространство под контроль

Он обратил внимание и на то, что накануне Украина впервые приняла участие в переговорах восточного фланга НАТО. Там, в частности, обсуждали милитаризацию Черного и Азовского морей.

"Мы координировали действия непосредственно с черноморскими государствами по этому поводу – Румынией и Турцией". – подчеркнул глава МИД.

Угроза в Азовском море беспрецедентно большая. Переброска кораблей с Каспийского моря – это и существенная угроза безопасности, и в принципе шаг к взятию этого морского пространства под контроль,

– отметил он.

По словам Кулебы, дипломаты Украины привлекают различные политические и юридические инструменты – как двусторонние, так и на международных площадках.

"К сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой. Поэтому мы также помогаем Минобороны в укреплении военно-морских сил Украины", – подытожил министр.

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