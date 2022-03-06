Путина спрашивают, почему он сбрил усы

Люди в Алматы требуют остановить войну России против Украины. Также у некоторых митингующих плакаты "без цензуры".

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На одном из плакатов Путина спрашивают, почему он сбрил усы. Использовано фото обложки американского журнала Time, намекающее на сходство Путина и Адольфа Гитлера.

На митинге спели песню украинской группы "Океан Эльзы" – "Обійми".

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